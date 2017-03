Westeinderloop: Veel animo en zonnig!

Aalsmeer – Zo, nog even kijken wat het weekend qua sport gebracht heeft in Aalsmeer? De handballers en voetballers hebben goede zaken gedaan en er was de Westeinderloop van Atletiekvereniging Aalsmeer. De belangstelling voor de loop was goed. Mede door het zonnige weer kreeg de club op het laatste moment nog vele aanmeldingen. Gekozen kon worden uit afstanden van 5 of 10 kilometer. Het merendeel van de deelnemers koos voor de 5 kilometer, maar ook een groot aantal atleten uit Aalsmeer en verre regio gingen de strijd (ook met zichzelf) aan op de 10 kilometer.

Voordat de heren en dames van start mochten voor hun afstanden, was het eerst de beurt aan de jeugdige atleten om te presteren tijdens de Kids Run. De animo voor deze loop voor jongens en meisjes was prima. Een grote groep kinderen gingen van start voor 1 kilometer lopen op de atletiekbaan aan de Sportlaan. Ze werden aangemoedigd door (groot)ouders en broertjes en zusjes. Geweldig om te zien hoe deze jeugd zich inzet voor ‘hun’ sport en natuurlijk proberen te winnen.

Voor de Westeinderloop voor volwassenen was een mooi parcours uitgezet door de gemeente. De deelnemers gaven na afloop aan genoten te hebben van de run en van de route. Het bestuur en alle vrijwilligers van Atletiekvereniging Aalsmeer kunnen terug kijken op een geslaagd evenement. Prima verlopen, mooie resultaten. Donderdag meer, inclusief uitslagen, in de ‘papieren’ krant.

Klaar voor de start. Foto: www.kicksfotos.nl