Werkzaamheden aan drie wegen afgerond

De Ronde Venen – De grootschalige reconstructie van drie wegen in Mijdrecht en Vinkeveen is afgerond. Het gaat om Hofland en de Wilnisse Zijweg in Mijdrecht en de Kievitslaan in Vinkeveen. De wegen zijn opgeleverd en weer voor alle verkeer opengesteld. Voor de drie wegen gold dat er geruime periode niet of slechts beperkt gebruik van gemaakt kon worden.

Wethouder David Moolenburgh (CDA, verantwoordelijk voor wegen): ,,De wegen zijn grondig opgeknapt: de wegfunderingen zijn vernieuwd en van nieuw asfalt of bestrating voorzien. Daarnaast is bij Hofland onder andere het riool en de waterleiding vernieuwd en bij de Kievitslaan de afwatering verbeterd. De werkzaamheden zijn binnen de geplande tijd en budgetten uitgevoerd. De onvermijdelijke overlast behoort nu gelukkig weer tot de verleden tijd.’’ Door het groot onderhoud voldoen de wegen weer voor een lange periode aan de eisen op het gebied van bruikbaarheid en veiligheid. Voor 2017 wordt het opknappen van Plaswijk in Vinkeveen, de Herenweg in Wilnis, de Heulweg in Vinkeveen, het fietspad langs de Hoofdweg in Waverveen (gedeelte tussen de provinciale weg en de Cliffordweg), Achter de Kerken in Abcoude en de Meerkoetlaan in Vinkeveen voorbereid.