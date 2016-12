Werkgever brandweervrijwilligers in het zonnetje!

Uithoorn – Burgemeester Dagmar Oudshoorn heeft donderdag 1 december 2016 een gevelbordje uitgereikt aan Theijssen & de Jong Hoveniers B.V. Het gevelbordje is bedoeld als dank aan werkgevers die hun personeel in staat stellen vrijwilliger te zijn bij de brandweer. Bij het hoveniersbedrijf werken twee brandweervrijwilligers.

Dankzij werkgevers als Theijssen & de Jong Hoveniers B.V. kunnen onze 297 vrijwilligers zich dag en nacht met hart en ziel inzetten voor de veiligheid in deze gemeente. Alleen al in Uithoorn zijn er ruim 30 vrijwilligers bereid 24 uur per dag, 365 dagen per jaar paraat te staan om in actie te komen als dat nodig is. Een aantal vrijwilligers kan dit doen, omdat hun werkgever hier de ruimte voor biedt. Burgemeester Dagmar Oudshoorn; ‘Dat is – zeker in een tijd waar talent schaars is en de omzet onder druk staat – bijzonder. En daar willen wij even bij stil staan. Door de werkgevers te bedanken voor het feit dat zij onze vrijwilligers steunen om voor hun passie te gaan.’

Brandweer Amsterdam-Amstelland zoekt meer vrijwilligers voor de kazerne Uithoorn. Mensen die geïnteresseerd zijn in een bijbaan bij de brandweer kunnen meer informatie vinden op vrijwilligerbijdebrandweer.nl of langskomen op de wekelijkse oefenavond op woensdag.