Welzijn en zorg bij Radio Aalsmeer

Aalsmeer – De afgelopen jaren gaf Frans Huibregts invulling aan het welzijnswerk in gemeente Aalsmeer. Hij besloot intussen een andere uitdaging aan te gaan in het vastgoed en is per 31 december gestopt. Zijn opvolgster in Helma Keesom. Zij deed de laatste jaren veel ervaring op in het welzijnswerk in Amstelveen. Samen zijn zij woensdag 11 januari om 18.00 uur te gast in de talkshow ‘Echt Esther’ op Radio Aalsmeer om te spreken over hoe het er in Aalsmeer voorstaat en wat de toekomstplannen zijn van Keesom. Heeft u vragen of toevoegingen voor het gesprek, mail dan naar esther@radioaalsmeer.nl.

Interview met wethouder

Op donderdag 12 januari is op Radio Aalsmeer vanaf 18.00 uur een interview te beluisteren met wethouder Ad Verburg. Hij heeft onder andere zorg in zijn portefeuille en gaat daarvoor met de programmamakers van ‘Halte Zwarteweg’, bestaande uit een groep vrijwilligers en cliënten van Heliomare Dagbesteding, in gesprek. Ze zullen onder meer spreken over de Aalsmeerpas, kinderen op gezond gewicht, de eigen bijdrage en de (zorg)doelen die gemeente Aalsmeer voor 2017 heeft gesteld

Radio Aalsmeer is te beluisteren via 105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de kabel, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en via de nieuwe website www.radioaalsmeer.nl.

Foto: Wethouder Ad Verburg te midden van twee vrijwilligers van het programma ‘Halte Zwarteweg’.