Wekelijks eenden dood door botulisme

Kudelstaart - De sloot bij de Albrechtstraat heeft al de hele zomer te kampen met botulisme. Buurtbewoners hebben hiervan al bij meerdere keren melding gedaan bij de gemeente en bij de Meerlanden. Er gebeurt echter niets, terwijl er wekelijks zo’n vier à vijf dode eenden in de sloot drijven.

Afgelopen zondag 18 september zijn medewerkers van de Dierenambulance op bezoek geweest. Volgens de medewerkers moet er snel iets gebeuren, anders zijn straks alle eenden en vissen dood. “En dat is toch zielig”, aldus een bewoner in een melding aan de krant. Een oplossing voor dit serieuze probleem geeft hij ook: “Vijf of zes jaar geleden heeft de brandweer een pomp in de sloot gezet om het water in beweging te zetten.”

Tijd voor actie gemeente, provincie, waterschap en/of brandweer. Dit kan zo niet langer!