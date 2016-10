Wegwijzer loopt 2500,- bijeen voor KiKa

Aalsmeer - Toen Britt vorig jaar haar spreekbeurt hield over Kika, vond ze het wel een goed idee om met de hele school een sponsorloop te houden. De opbrengst zou voor Kika zijn. Zodoende hield basisschool De Wegwijzer op 27 september een sponsorloop voor het goede doel. De kinderen renden rondjes om de school. Daarvoor waren ze al op pad geweest om zoveel mogelijk sponsors te zoeken. En dat was gelukt. De kinderen waren heel enthousiast en hebben ontzettend veel rondjes gerend. Tenslotte gingen ze weer langs hun sponsors om het geld op te halen. De opbrengst is geweldig! Britt kon afgelopen maandag een cheque van liefst 2.500 euro overhandigen aan de vrijwilliger van Kika. Zij was daar natuurlijk heel blij mee. Ook was er nog genoeg geld over voor het adoptiekind van de school. Kortom, een zeer geslaagde actie.