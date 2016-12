Weer veel kerstpakketten voor voedselbank

De Ronde Venen – Rein Kroon (fractievoorzitter CDA) en Hans Kranenburg (Schadenet) hebben ook dit jaar weer ruim 120 kerstpakketten opgehaald bij bedrijven voor de voedselbank.

Grote leverancier hiervoor waren het bedrijf Kerngezond van Jose Degens, Walraven, UBA Uithoorn en Gortemulder.

Kroon is blij met de grote betrokkenheid van lokale ondernemers, “Iedereen geeft naar draagkracht en dat is prachtig”. Wij zijn blij met alles. Alle gezinnen van de voedselbank krijgen in ieder geval een kerstpakket!

Hans en Rein zijn enorm trots op de gulle ondernemers om te delen met mensen die het iets minder hebben!