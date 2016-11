Diverse activiteiten dit weekend!

Aalsmeer – Het is weer bijna weekend en wat is er weer veel te doen. Concerten kunnen bezocht worden, evenals toneel- en filmvoorstellingen. Het is zaterdag Pietenfeest in het Centrum van 13.00 tot 15.00 uur, het Boekhuis presenteert een groots Star Wars Event in Zijdstraat 10 van 12.00 tot 16.00 uur en in de avond een en al gekkigheid tijdens de grote Sint- en Pietenbingo vanaf 21.00 uur in The Beach aan de Oosteinderweg 247a. Voor de sportievelingen is er ook keuze: Of zaterdag (10.00 tot 14.30 uur) en zondag (13.00 tot 17.00 uur) de Watertoren beklimmen of zondag deelnemen aan de Ringvaartloop van Atletiek Vereniging Aalsmeer. Start is 11.00 uur op de baan in de Sportlaan. Voor jeugdige atleten is er de kidsloop. Start om 10.30 uur. Een tip voor degene die de watertoren ingaan: Er is nabij een brocante- en kerstverkoop, naast het recreatie-eiland, aan de Kudelstaartseweg 36. Zaterdag en zondag open van 10.00 tot 17.00 uur. Alle uitgaansmogelijkheden op een rij:

Vrijdag 25 november:

* Pop met Rob Taekema in Oude Veiling, Marktstraat, 14-16u.; * Voorstelling ‘As I Lef My Father’s House’ in Wellant College Westplasmavo, J.C. Mensinglaan v/a 20u.; * Vrijdagshow met live Never the Same en Bring it Back in N201, Zwarteweg. Open vanaf 20.30u. (zie foto).

25 en 26 november:

* Revue Toneelvereniging Kudel-staart ‘D’r op of d’r onder’ in Dorpshuis. Vrijdag en zaterdag 20.15u.

Zaterdag 26 november:

* Optreden band Dead Cat Stimpy in Joppe, Weteringstraat v/a 21.30u.; * Hardcore Reload in N201, Zwarteweg. Zaal open vanaf 22u.; * Soulmachine live in The Shack, Schipholdijk, Oude Meer v/a 22u.; * Filmavond in cultureel café Bacchus, Gerberastraat. Aanvang: 21u. Open vanaf 20.30u.; * Animatiefilm ‘Vaiana’ in Bioscoop Aalsmeer. Zaterdag en zondag om 12.45u. Woensdag om 15.15u.

Zondag 27 november:

* Optreden The Amazing Stroopwafels bij Bob en Gon in The Club van Studio’s Aalsmeer vanf 15u.; * Koninklijk Toonkunstkoor brengt Weihnachts Oratorium van Bach in De Bloemhof, Hornweg v/a 15.30u.; * Plug & Play in The Beach, Oosteinderweg 247a vanaf 15u.; * Snatch It Back uit Wales live in The Shack in Oude Meer vanaf 16u.; * Amanda Rhéaume Trio in De Oude Veiling, Marktstraat vanaf 15u.

Fijn weekend!