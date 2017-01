Weer ‘Uithoorns Mooiste’-dorpsloop

Uithoorn – Zondag 29 januari vindt weer het grootste jaarlijkse sportevenement in de gemeente Uithoorn plaats, Uithoorns Mooiste-de loop. Vorig jaar mocht de organisatie zich verheugen in een record aantal van 1650 deelnemers, verspreid over 4 afstanden.

AKU is als organiserende vereniging blij om voor alle deelnemers van haar loop weer een mooi parcours te verzorgen. Met medewerking van de provincie en de gemeente is het weer mogelijk om de busbaan en de N 196 over te steken. Dat zorgt ervoor dat alle afstanden binnen de gemeentegrenzen van Uithoorn en De Kwakel blijven en het de organisatie is gelukt om de lopers langs vele rustieke plekjes in de gemeente te sturen. Ook wordt de Amstel in het parcours van de 10 Engelse Mijlen weer opgenomen. Vanaf de Vrouwenakker tot Uithoorn wordt er beschut langs de Amstel gelopen.

Parkeerproblemen zullen er dit jaar zeker niet zijn. Een groot aantal bedrijven heeft hun terrein opengesteld om auto’s te laten parkeren en daarnaast wordt er een pontonbrug neergelegd over het water langs de Noorddammerweg zodat de deelnemers via de brug rechtstreeks door kunnen lopen naar het clubhuis van de Legmeervogels om zich daar in te schrijven en om te kleden.

Sportpark de Randhoorn kan goed bereikt worden via de N196 (de oude N201) en vervolgens via de Noorddammerweg naar de parkeerplaatsen.

Businessloop, Gezinsloop en G-run

Meer dan 20 teams hebben zich al aangemeld voor de businessloop, de verwachting is dat er de komende weken nog een aantal bij zullen komen. Dat draagt bij aan een grotere uitstraling van de loop en zorgt voor een extra impuls aan bedrijven en instellingen om het belang van het bewegen met elkaar te versterken. De organisatie What’s up is al volop actief om kinderen enthousiast te krijgen voor de loop over 1 kilometer, onder de naam Gezinsloop, voor de kinderen tot en met 11 jaar. De aandacht gaat niet alleen uit naar het belang van bewegen, maar ook naar gezond eten en drinken. Na het success van de G-run tijdens de afgelopen polderloop, organiseert AKU ook tijdens deze Uithoorns Mooiste een G-run over 1 kilometer voor mensen met een beperking. Velen van hen hebben zich in de afgelopen maanden al voorbereid op deze loop.

Programma 29 januari

10.15 uur: 1 kilometer G-run

10.30 uur: I kilometer Gezinsloop voor jeugd t/m 11 jaar

11.00 uur: 5 kilometer

11.08 uur: 10 kilometer

11.08 uur: 10 Engelse Mijlen