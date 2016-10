Weer tophandbal in de Bloemhof

Aalsmeer - Voor handballiefhebbers valt er aanstaande zaterdag 22 oktober veel te genieten in de Bloemhof. Om 19.15 uur spelen de mannen van FIQAS Aalsmeer thuis tegen Targos/Bevo: een ontmoeting tussen de nummers acht en negen van de BeNe League, dus het wordt ongetwijfeld een spannende partij. Daarna, om 20.45 uur komen ook de dames van FIQAS Aalsmeer nog in actie tegen Hellas. Zij doen het de laatste weken prima, dus ook die wedstrijd zal zeer de moeite waard zijn. Mis het niet en kom de handballers aanmoedigen!

En er zijn zaterdag, evenals zondag 23 oktober, diverse leuke en ook spannende wedstrijden. Liefst veertien andere teams van FIQAS Aalsmeer komen in actie. Het schema is donderdag te vinden in de krant.

Archieffoto: Heren 1.