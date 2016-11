Weer Nationaal Schoolontbijt

Regio - Een gezond ontbijt is broodnodig, zeker voor kinderen. Om dat te onderstrepen is er jaarlijks Het Nationaal Schoolontbijt. Dit jaar gaan ruim 520.000 kinderen op 2.720 basisscholen in het hele land samen ontbijten. Dat zijn meer kinderen en scholen dan ooit! Ze krijgen via hun bakker of supermarkt uit de buurt een gezond ontbijtpakket. Bij deze 14e editie van Het Nationaal Schoolontbijt, van 7 tot en met 11 november, ontbijten in 255 gemeenten ook schoolklassen met hun burgemeester op het stadhuis. Een aantal schoolklassen gaat zelfs ontbijten bij een bakker, boer of tuinder. Kortom: een bijzondere ontbijtweek!

Uitgebreid pakket

Het gezonde ontbijtpakket van Het Nationaal Schoolontbijt is dit jaar nog verder uitgebreid. Het bestaat uit volkorenbrood, volkoren- en tarwebolletjes, krentenbollen, halvarine, fruitstroop, vruchtenspread, smeerbare kaas, 30+ kaas, halfvolle yoghurt, biologische krokante muesli, halfvolle melk, thee, mandarijntjes of appels en komkommers. Voor kinderen met een glutenovergevoeligheid zitten er glutenvrije crackers in het pakket. De kinderen krijgen ook vrolijke placemats en folders met ontbijttips voor hun ouders. Ambachtelijke bakkers en de supermarktketens zorgen ervoor dat meer dan een half miljoen kinderen in het hele land op tijd hun ontbijtjes krijgen.

Ontbijten blijft broodnodig

De aandacht voor een gezond ontbijt als start van de dag blijft belangrijk. Ontbijten geeft energie, levert belangrijke voedingsstoffen, helpt de stoelgang en laat kinderen minder snel naar ongezonde tussendoortjes grijpen. Bovendien is het natuurlijk heel gezellig om samen te ontbijten. Het Nationaal Schoolontbijt laat dat van 7 tot en met 11 november weer aan heel Nederland zien.