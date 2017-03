Weer bloemen per rail uit China naar Europa

Aalsmeer – Maart 2017 is een bijzondere maand voor de relatie tussen Nederland en China. Voor het eerst vertrok een speciaal ontworpen koelcontainer met Salix vanuit Chengdu in China per railtransport richting Europa, met als eindbestemming het gespecialiseerde importbedrijf van exoten en bijzondere snijbloemen; OZ Import, gevestigd in Aalsmeer.

Via de oude zijderoutes, die door de Chinese president Xi Jinping recent weer nieuw leven zijn ingeblazen om de afremmende economie weer een nieuwe impuls te geven, zijn de Chinese spoorwegen sinds kort weer aangesloten op het Kazachstaanse en daarmee ook het Europese railnet.

OZ Import importeerde reeds Salix uit China, maar verzorgde haar logistiek tot nu toe middels transport via containerschepen. De doorlooptijd van de logistiek naar Nederland betreft 5 weken, met de trein kan dit ondanks de afstand van meer dan 11.000 kilometer, nu in slechts 17 dagen worden gerealiseerd. De spoorweg Chongqing-Xinjiang-Europa (YuXinOu spoorlijn genoemd) komt via Kazachstan, Rusland en Polen uiteindelijk in Duisburg uit.

Don van der Meer, (commercieel manager) reageert enthousiast: “Deze nieuwe logistieke opzet is niet alleen dus flexibeler en sneller, maar biedt ons ook de kans om middels de geconditioneerde containers de versheid en daarmee kwaliteit van de sierteeltproducten te vergroten. Dit is goed nieuws voor zowel OZ Import als haar klanten, voornamelijk de Nederlandse exporteurs en boeketten-verwerkers.”

Christina Zhang, (supply chain manager) van OZ Import: “De Chinese overheid heeft samen met ons de bestaande supply chain aangegrepen om een eerste impuls te geven. Als deze eerste zendingen een succes zijn, zullen we hier gezamenlijk op het gebied van sierteelt in doorontwikkelen.”