Uithoorn – Op de Koningin Maximalaan / N196 tegenover het Gezondheidscentrum is zondagavond 30 april voor de tweede keer in korte tijd brand gesticht in een straatbankje. Twee weken terug (zondag 16 april) was het ook al raak op dezelfde locatie.De brandweer kreeg meerdere telefoontjes en rukte daarom met spoed uit. De brand kon snel worden geblust. Er kon echter niet worden voorkomen dat ook een stuk geluidswal verbrand is.

Foto’s: KaWijKo Media / Najim Kroezen