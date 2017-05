Weer babbeltruc: Pech met auto

Aalsmeer – Op donderdag 27 april is een inwoner slachtoffer geworden van een zogenaamde babbeltruc. Mannen of vrouwen bellen aan, zeggen van een instantie te zijn of vragen om hulp en eenmaal binnen weten zij veelal ongemerkt bankpassen en sieraden te stelen.

Rond kwart voor tien in de avond werd aangebeld bij een woning aan de Legmeerdijk. De bewoner opende de deur op een kier en stond oog in oog met een man, die vertelde pech te hebben met zijn auto en het telefoonnummer van de ANWB niet bij de hand had. De bewoner gaf aan het nummer op te zullen gaan zoeken. De man had zich gelijk hierop ook toegang tot het huis verschaft.

Op dat moment arriveerde er iemand van Thuiszorg en deze zag aan de achterzijde van de woning een vrouw buiten staan. Hierdoor was waarschijnlijk het licht achter aangegaan. De man is vrij snel na het bezoek weer weggegaan. De bewoner miste een sleutelbos. Inmiddels is de bos onbruikbaar, alle sloten zijn vervangen.

De man met ‘pech’ is ongeveer 50 jaar oud en 1.80 meter lang. Hij is blank en heeft een opvallende grote neus. Hij sprak goed Nederlands. Hij droeg een wit overhemd en een lange jas. Het is redelijk goed afgelopen, mede door de komst van de thuishulp, maar natuurlijk horen deze ‘oplichters’ gestopt te worden. Zeker omdat veelal oudere mensen als slachtoffers worden gekozen.

Mogelijk zijn er inwoners die meer informatie hebben over deze ‘babbeltruc’ of de betreffende man, zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844. De politie waarschuwt inwoners niet zomaar onbekende binnen te laten, zeker niet in de avonduren, en vraag altijd om een legitimatie. Meld het ‘bezoek’ bij de politie en bel bij onraad direct 112.