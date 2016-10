Weer 2 kunstkasten erbij in Centrum

Aalsmeer - Kunstenaar Michael Glanz heeft afgelopen weekend twee nieuwe kunstkasten gecreëerd in het Centrum. De elektriciteitskasten op het Weteringplantsoen en aan de Van Cleeffkade zijn voorzien van kleurige vlakken. Naast de al zes beschilderde kunstkasten op het Praamplein wordt het dus steeds kleuriger in het Centrum. De kasten op het parkeerterrein achter de Zijdstraat zijn vorig jaar oktober omgetoverd tot prachtige ‘schilderijen’ door onder andere Femke Kempkes, Karin Borgman en Bob van den Heuvel. Het was het begin van ‘gewoon’ kunst op straat, een geweldig initiatief. Tijdens de tweede schilderronde, afgelopen juli, zijn vijf elektriciteitskasten langs het Pelgrimspad opgevrolijkt met kunstwerken van dichters Marcel Harting en Michelle de la Haye en de schilders Peggy en Dave Moespot, Cathy van der Meulen en Giovanni Margaroli. En het wordt steeds kunstzinniger in de gemeente. Onlangs heeft Pascal de la Haye de laatste (verf)hand gelegd aan zijn kunstkast op de kruising van de Noordpolderweg en de Rietwijkeroordweg. En misschien ook al opgevallen, de twee grijze elektriciteitskasten naast galerie Sous Terre, tegenover de watertoren, zijn ook al bont gekleurd. Aalsmeer bloemendorp aan het water? Maak er maar kunst- en bloemendorp aan het water van!