Weekend vol muziek in Aalsmeer

Aalsmeer – Het is bijna weekend en natuurlijk worden in Aalsmeer weer allerlei ‘dingen’ georganiseerd. Vervelen is geen optie! Voor wie zin heeft in een sportief uitje: FCA Aalsmeer zaterdag voetbalt thuis tegen AFC aan de Beethovenlaan en zowel de heren 1 als de dames 1 van handbalvereniging FIQAS Aalsmeer spelen zaterdag thuiswedstrijden in De Bloemhof. Voor ‘gezellig uitgaan’ zijn er ook diverse opties.

Bandbrouwerij en Tristan

Vrijdag 7 oktober is de tweede editie van de Bandbrouwerij voor muzikanten in centrum N201. Muziek maken met elkaar onder begeleiding van muziekcoaches en -docenten. Speelervaring opdoen, met anderen muziek maken en kennismaken met mede-muzikanten, dat is de Bandbrouwerij. Publiek is overigens ook welkom. Van 20.30 tot 01.00 uur in N201 aan de Zwarteweg. Een aanrader is het optreden van de band Tristan in cultureel café Bacchus. Topmuzikanten uit de jazz en de pop en voor de gelegenheid aangevuld met de geweldige zangeres Evelyn Kalansee. Bacchus in de Gerberastraat is open vanaf 21.00 uur.

Discofeest met Ferry Maat

Zaterdag 8 oktober staat zo’n beetje hét discofeest van het jaar op het programma. Ferry Maat in Aalsmeer. De populaire dj gaat voor de vijfde keer alweer zorgen voor een volle danszaal in The Beach aan de Oosteinderweg. Momenteel wordt hard gewerkt aan de aankleding van de zaal, jaren zeventig stijl. Een tipje: Reken op veel discobollen. De organisatie is in handen van Mike van der Laarse, Kees Markman en Marcel Wilkes. En natuurlijk nemen de dj’s Kees en Marcel ook zelf plaats achter de draaitafels. De show is uitverkocht. Dus helaas voor allen die geen kaarten hebben. Wie weet worden op facebook of twitter nog kaarten aangeboden…

Ray en LSB

Zondag 9 oktober kan genoten worden van livemuziek in De Oude Veiling. Gitarist en zanger Ray Bonneville komt optreden. Door Pieter Groenveld van Muzikaalsmeer geboekt en voor liefhebbers van blues en folk bijna een must. Een gitarist van wereldklasse en ook nog eens een ‘klasbak’ op mondharmonica. Aanvang is 15.00 uur. De brug over naar The Shack in Oude Meer is zondag ook een optie en de moeite waard. Een middag love, peace en happiness met de bijzondere band The LSB Experience. Prachtige meerstemmige zang en bijzonder mooi gezamenlijk gitaarspel. Het akoestische optreden begint rond de klok van 16.00 uur en The Shack is te vinden aan de Schipholdijk 253b (de Ringvaart richting Bos volgen).

Nog andere activiteiten: Vrijdag darten bij Poel’s Eye in het Dorpshuis van Kudelstaart, zaterdag snerttocht met oude bromfietsen en kwartmarathon klaverjassen bij BV Hornmeer en zondag is de watertoren open van 13.00 tot 17.00 uur.

Fijn weekend!