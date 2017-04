Weekend vol muziek in Aalsmeer

Aalsmeer – Wat een weekend zeg, allemaal feestjes op zaterdag 1 april en geen een ervan was een grap. In Bacchus verzorgde de Aalsmeerse band The Whatts een optreden. Heel gezellig en ‘volle bak’. In N201 was de eerste voorronde van de Popprijs Amstelland. Vijf bands namen het tegen elkaar op en allen hadden veel fans meegenomen. Ook lekker druk. In bar Joppe liet zanger en gitarist Arthur Ebeling zich zien en horen. Eveneens behoorlijk veel publiek dat duidelijk genoot van de muzikale traktatie van Arthur samen met contrabassist Peer en drummer Boy.

Van een heel ander kaliber was het concert van Sursum Corda in de Doopsgezinde kerk. Toch kon ook de muziekvereniging rekenen op veel belangstellenden, die een gevarieerde muzikale presentatie kregen voorgeschoteld.

Het grootste evenement was natuurlijk NO JOKE van de Feestweek in de Big Apple van Studio’s Aalsmeer. Helemaal uitverkocht dit evenement met op het podium onder andere het Feestteam en de drie meiden van O’G3NE. Prima verlopen en terecht waren er diverse complimenten van de bezoekers voor de organisatie. Een toppertje! Donderdag in de krant meer over dit drukke, maar heel gevarieerde weekend vol muziek.

Foto: www.kicksfotos.nl. NO JOKE een groot succes!