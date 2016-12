Weekend met Sint, muziek en film

Aalsmeer - Een druk weekend. Het liedje ‘Opzij, opzij, we hebben ongelooflijk veel haast’ is wel van toepassing. De laatste cadeautjes voor Sinterklaas kopen. Toch ook nog naar dat leuke evenement en niet vergeten bij de voetbal (zondag 14.00 uur belangrijke wedstrijd voor RKDES thuis) te gaan kijken. Doe net als Sint en neem twee uurtjes rust. Zaterdag 3 december gaat hij lekker zitten in het winkelcentrum in Kudelstaart. Hij combineert het rustmomentje met een fotobooth en neemt de tijd om met eenieder op de foto te gaan, een praatje te maken en als er even tijd over is de Meerbode te lezen. Op het plein van het winkelcentrum zijn meerdere spelletjes te vinden die samen met de vele Pieten gespeeld kunnen worden. Daar doet Sinterklaas niet aan mee. Anders nog geen rustmomentje. De middag is van 11.00 tot en met 13.00 uur.

Een moment nu om zelf ook nog eens rustig te gaan bekijken welke activiteiten bezocht kunnen worden dit weekend en welke concerten, optredens en films interesse hebben. Overzichtelijk op een rijtje gezet:

Vrijdag 2 december:

* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart. Inschrijven tot 20.00 uur.

* Koppelkaarten bij Buurtvereniging Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan vanaf 20.00 uur.

* Disco voor iedereen met een beperking in The Beach, Oosteinderweg 247a van 19.30 tot 23 uur.

* Bandbrouwerij voor muzikanten in N201, Zwarteweg van 20.30 tot 01.00 uur.

* Tribute to the Doors in The Shack, Schipholdijk 253b in Oude Meer vanaf 22.00 uur.

2 tot en met 4 december:

* Vogeltentoonstelling de Rijzenvogel in dorpshuis De Reede, Schouwstraat in Rijsenhout. Open: Vrijdag 20.00 tot 22.00 uur, zaterdag 10.00 tot 20.00 uur en zondag 10.00 tot 16.00 uur.

Zaterdag 3 december:

* Crash Museum in Fort Aalsmeer, Aalsmeerderdijk in Aalsmeerderbrug open van 11.00 tot 16.00 uur.

* Aanschuiftafel in Huiskamermuseum met Tobias Rothe vanaf 16.00 uur. Adres: Van Cleeffkade 12a.

* Jazz met Trio Ellister van der Molen in cultureel café Bacchus, Gerberastraat vanaf 21.30 uur.

3 en 4 december:

* Familiefilm ‘Mees Kees langs de lijn’. Zaterdag om 11.00 uur en zondag om 17.15 uur. Dinsdag 6 en woensdag 7 december om 15.15 uur.

* Familiefilm ‘De Grote Vriendelijke Reus’ in Bioscoop Aalsmeer. Zaterdag en zondag om 17.00 uur. Dinsdag 6 om 16.30 uur en woensdag 7 december om 15.30 uur.

Zondag 4 december:

* Optreden The Veldman Brothers in The Shack, Schipholdijk 253b in Nieuwe Meer vanaf 16.00 uur.

Hopelijk blijft er tijd over om gezellig Sinterklaas te gaan vieren. En voor wie dit kinderfeest niet viert, vervelen is geen optie. Weer van alles te doen en te zien in het actieve Aalsmeer!

Fijn weekend!

Foto: www.kicksfotos.nl