Weekend met jazz, blues en klassiek

Aalsmeer – Zo’n dertig tot veertig bezoekers hadden vrijdagavond 6 januari de kou, de gladheid en zelfs sneeuw getrotseerd om het nieuwe jaar in te luiden in het knusse Bacchus. Het culturele cafe trakteerde op een optreden van Taek Blank & Frank. Een heerlijk relax, maar perfect op elkaar ingespeeld trio met een waanzinnige gitarist, een strakke bassist en een top-drummer. De band laste regelmatig een korte pauze in, zodat de aanwezigen gezellig met elkaar oud en nieuw en de ‘rest’ konden bespreken. Prima sfeertje.

Vanavond, zaterdag 7 januari, presenteert KCA opnieuw livemuziek in Bacchus in de Gerberastraat. De spots gaan aan voor het Rembrandt Frerichs Trio. Amerikaanse jazz met een knipoog naar Oosterse muziek, gebracht door conservatorium-muzikanten. En de bezoekers krijgen een extraatje, een gastoptreden van alt-saxofonist Jasper Staps. Aanvang is 21.00 uur, toegang: uw/jouw gift.

Liefhebbers van Chicago blues zitten goed in cafe Joppe in de Weteringstraat. Hier laat zaterdagavond de Hein Meijer Bluesband zich zien en horen. Frontman, zanger en gitarist Hein Meijer heeft weinig introductie nodig. De blues stroomt door de aderen van deze inwoner. Een genot om dit enthousiasme te zien. Het optreden begint rond 21.30 uur en de toegang tot Joppe is gratis.

Ook zondag 8 januari in Aalsmeer een gevarieerd muziek-aanbod: Nieuwjaarsconcert in Weense stijl door Aalsmeers Harmonie in de Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat vanaf 15.00 uur, pianoconcert door Erwin Rommert Weersma in de Oud Katholieke kerk aan de Oosteinderweg 394 vanaf 15.30 uur, concert ensemble Corde Vocali in dorpshuis De Reede in Rijsenhout vanaf 14.00 uur en blues en rock and roll door Phil Bee’s Freedom in The Shack, Schipholdijk 253b in Nieuw Meer vanaf 15.30 uur.

Fijn weekend!