Weekend: Cabaret, toneel en muziek

Aalsmeer - Het weekend is weer begonnen en zoals iedere week biedt Aalsmeer een ruime keuze aan uitgaansmogelijkheden.

Zaterdag 19 november:

* Aalsmeers Harmonie trakteert op een muzikale ‘Night of the Oscars’ in de burgerzaal van het gemeentehuis. Het concert begint om 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur.

* Toneelvereniging Kudelstaart gaat voor de tweede voorstelling van de klucht ‘D’r op of d’r Onder’ in het Dorpshuis. Het avondje lachen begint om 20.15 uur, deuren open vanaf 19.30 uur.

* In cultureel café Bacchus in de Gerberastraat verzorgt cabaretière Ellen Dikker haar solovoorstelling ‘Buitenspel’. Wanneer heb je succes? Ellen gaat het uitleggen. Om 21.00 uur gaan voor haar de spots aan. Zaal open vanaf 20.30 uur.

Zondag 20 november:

* Muziekmiddag voor (oud)-leden van Show en Jachthoornkorps Kudelstaart. Ook kijkers en luisteraars zijn welkom in het clubgebouw aan de Bilderdammerweg vanaf 13.30 uur.

* In The Shack een pareltje deze zondagmiddag. Een tribute aan de Amerikaanse band Creedence Clearwater Revival. De band heeft slechts vijf jaar bestaan, maar heeft vele hits gescoord. Topmuzikanten brengen onder andere ‘Who’ll Stop The Rain’ en ‘Bad Moon Rising’. Aanvang 16.00 uur, open vanaf 15.00 uur. Adres: Schipholdijk 253b in Oude Meer.

En misschien alvast even noteren: Donderdag 24 november weer een avondje heerlijk lachen en ontspannen met de Comedyclub Badaboom in The Club van Studio’s Aalsmeer. Voor wie van bokbier houdt en graag verschillende soorten wil proeven: Bokbiertocht bij vijf horecazaken in het Centrum. Ook donderdag 24 november.

Fijn weekend!