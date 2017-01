Watertoren: Trappen lopen en meer!

Aalsmeer – De watertoren had afgelopen zondag 15 januari de deur weer open gezet voor publiek. Op de toren van ir. Hendrik Sangster is menig Aalsmeerder trots. Het eerste herkenningspunt in de gemeente wat na een reisje of een dagje weg wordt gezien en naar uitgekeken wordt. De trots is overigens niet zo gek, de 51 meter hoge watertoren wordt gezien als een van de mooiste in Nederland.

Een grote promoter van de watertoren is fotograaf Kick Spaargaren. Al van diverse kanten en op verschillende dagdelen heeft hij de toren op de foto gezet en als de deur weer open gaat voor publiek, klimt hij veelal ook omhoog. Genieten van het uitzicht en dat was afgelopen zondag best ver. In ieder geval legde hij de ‘keurige’ strakke bebouwing in de Hornmeer op de gevoelige plaat vast. En volgens Kick is de watertoren meer dan trappen beklimmen alleen.

Kijk tijdens de klim vooral ook om je heen. Ontdek de oude buizen, pompen, waterbassins en andere facetten die de tijden van weleer, de tijd dat de watertoren als wateropvang fungeerde, doen herleven. Leuke weetjes tot slot nog: De watertoren is ruim 85 jaar oud en weer te bezoeken op zondag 29 januari van 13.00 tot 17.00 uur. Noteren!

Foto: www.kicksfotos.nl