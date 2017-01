Watertoren Aalsmeer zondag open

Aalsmeer – De Aalsmeerse watertoren is komende zondagmiddag 15 januari geopend voor belangstellenden. Het is interessant om dit rijksmonument van binnen te bekijken en voorlichting te krijgen hoe de werking binnen de toren heeft plaatsgevonden. Uiteraard is er de gelegenheid om naar boven te klimmen en vanaf 50 meter hoogte heeft men een 360 graden uitzicht over Aalsmeer en de verre regio.

De watertoren, die – tot begin jaren negentig – heeft gefungeerd als drukverhoger binnen het drinkwater leidingssysteem van Aalsmeer en omliggende plaatsen – ziet er grotendeels nog hetzelfde uit als de oorsprong. In 1926 is gestart met de bouw van deze hoge toren en men begon met het heien van maar liefst 452 palen van 15 meter lengte. Daarop werden onder andere de enorme kolommen gebouwd, die de twee bovenbekkens moesten gaan dragen. Het eerste bekken wat men tegenkomt is er één van ruim 460.000 liter en het bovenste bekken maar liefst ruim 530.000 liter. Deze bekkens waren vroeger geheel gevuld met leidingwater, dat gehaald werd vanuit de duinen aan de kust. Onder de begane grond ligt nog een derde bekken van 146.000 liter, zodat de totale voorraad water de miljoen liter overschreed.

De stoere watertoren heeft zich altijd geweerd tegen onstuimige weersomstandigheden: zelfs stormen met windkracht 10 en méér kon de toren hebben. Tijdens de oorlogsjaren had de toren geluk. Ondanks de nabijheid van Schiphol, dat een mikpunt zou kunnen zijn, is de watertoren ongeschonden deze jaren doorgekomen. In tegenstelling tot veel andere watertorens in den lande, die zwaar beschadigd werden.

Aalsmeer is trots op haar watertoren en de mensen van de beheersstichting zorgen ervoor dat iedereen er zoveel mogelijk gebruik van kan maken. Dit weekend dus op zondagmiddag tussen 13.00 en 17.00 uur. Naar boven kost voor kinderen 1 euro en voor volwassenen 2 euro. Meer informatie is te vinden op www.aalsmeer-watertoren.nl.