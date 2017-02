Wat wordt thema van de Pramenrace?

Aalsmeer – De uitnodigingen voor de feestavond van SPIE zijn verzonden en inmiddels aangekomen bij het merendeel van de deelnemers en betrokkenen. Nog een weekje wachten, maar vrijdag 3 maart is dan eindelijk de jaarlijkse feestavond in The Beach aan de Oosteinderweg 247. De spanning loopt op. Wat wordt het thema van de Pramenrace? Ook is er de bekendmaking van het thema van de Juniorrace. De Juniorrace gaat gehouden worden op zaterdag 17 juni en de Pramenrace vindt plaats op zaterdag 9 september.

Naast de bekendmaking van de thema’s staat de feestavond, die aanvangt om 20.00 uur, in het teken van de afgelopen Pramenrace. Onder het genot van een drankje en muziek verzorgd door Kees Markman kunnen herinerringen opgehaald worden en misschien al plannen gemaakt worden voor de race van 2017.

Wie nog niet via het roddelcircuit, de wandelgangen of een ander lek heeft gehoord wat de nieuwe thema’s zijn, wordt aangeraden naar de feestavond te komen. Zoveel mogelijk op de fiets graag, dit om parkeerproblemen te voorkomen. Verhinderd? Vanaf 4 maart te lezen op de geheel vernieuwde website www.pramenrace.nl. Via de website kan vanaf deze dag ook ingeschreven worden voor de Pramenrace.

Schoonmaakactie Westeinderplassen

In de uitnodiging doen Erna, Rody, Joost, Wim, Jan, Arnaud, Jochem, Marlon en Roy van SPIE nog een oproep om mee te doen aan de schoonmaakactie op de Westeinderplassen. In het kader van NL Doet gaan vrijwilligers en bestuursleden van SPIE en de Raad van Twaalf op zaterdag 11 maart het water van de Westeinderplassen op voor de jaarlijkse schoonmaak-actie. Ze kunnen nog heel wat helpende handen (en boten) gebruiken. Zin om een steentje bij te dragen aan de mooie Westeinder? Aanmelden kan via www.pramenrace.nl.