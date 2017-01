Wat is het oudst in Aalsmeer?

Aalsmeer – “Wat is er nou eigenlijk het oudst in Aalsmeer?” Die vraag stelt de stichting Oud Aalsmeer. Dit jaar wil de stichting een tentoonstelling organiseren onder de titel ‘Oudst Aalsmeer’ in het Historisch Centrum Aalsmeer op de Historische Tuin. Maakt niet uit welk voorwerp of onderwerp: als het maar (liefst aantoonbaar) het oudste is.

Oud Aalsmeer weet bijvoorbeeld dat het schip van de dorpskerk het oudste gebouw is in Aalsmeer. Gebouwd in 1549 als laatste RK kerk van voor de reformatie! In de collectie voorwerpen van de stichting bevindt zich ook het (waarschijnlijk) oudste vogelkooitje van Aalsmeer, gedateerd 1751. Of de oudste collectebus van Aalsmeer met het opschrift: ‘Gedenckt den Armen’, maar hoe oud die nou precies is?

Wat is de oudste bodemvondst, de oudste gefrankeerde brief, de oudste foto, de oudste slee, de oudste schaatsen in Aalsmeer. Alles kan. Bedoeling is een expositie van een selectie van historische voorwerpen uit of in Aalsmeer. Dat kunnen de voorwerpen zelf zijn of afbeeldingen daarvan.

Want het oudste gebouw en de oudste boom van Aalsmeer zijn niet te verkassen, daar volstaat een foto van. Maar welke is nou eigenlijk de oudste boom van Aalsmeer? En staat die op het Boomkwekerskerkhof of op het kerkhof achter de Oudkatholieke kerk aan de Oosteinderweg? En van welke jaar is die dan? Of misschien staat die wel in Kudelstaart of zelfs Kalslagen?

En wat is de oudste auto, of de oudste motorfiets? Het oudste document waarin Aalsmeer wordt genoemd (uit 1199) of Kudelstaart (1237) leent zich het beste voor een reproductie. Die kan dan voor het eerst in de gemeente zelf worden getoond.

De stichting Oud Aalsmeer roept inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart op om suggesties te doen voor ‘oudste’ voorwerpen of onderwerpen. Dat kan via het contactformulier op de website www.stichtingoudaalsmeer.nl of via een email naar info@stichtingoudaalsmeer.nl . Een ‘ouderwets’ briefje mag natuurlijk ook naar: Stichting Oud Aalsmeer, postbus 374, 1430 AJ Aalsmeer.

Bij de foto: Oud Aalsmeer voorzitter Jan Willem de Wijn met de oudste vogelkooi in Aalsmeer (1751) en penningmeester Annigje Leighton-van Leeuwen met een waarschijnlijk 18de eeuwse collectebus ‘Gedenckt den Armen’. Op de achtergrond het oudste gebouw van Aalsmeer: de dorpskerk uit 1549.