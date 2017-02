Wat een feest: Carnaval!

Kudelstaart – Carnaval in Poelgilderdam afgelopen weekend. Het feest in Kudelstaart begon zaterdagmiddag 25 februari met een koud, maar heel gezellig kindercarnaval. Prachtige versierde karren, fietsen en mooi verklede kinderen. Enig om te zien, het was duidelijk dat de jongens en meisjes genoten van de optocht en alle aandacht.

In de avond stond het Prinsenbal op het programma. Altijd een feestavond waar heel veel Kudelstaarters naar toe leven en in allerlei doldwaze kostuums genieten van de gezelligheid en de muziek.

Zondag 26 februari het hoogtepunt, de grote optocht door het dorp. Het was fris, er waaide een flinke bries en het dreigde te gaan regenen, maar dit deerde de feestgangers zien. De teams hebben enkele weken ‘geklust’ om het publiek, dat ruim aanwezig was langs de route, te trakteren op leuke, veelal actuele onderwerpen. Geweldig: Het vlaggenschip van VZOD, het familie uitje met groenten, de biermaten en Max Verstappen kwam voorbij ‘racen’. Naast de karren ook altijd loop-elementen en deze zijn even leuk. Sterren, vlinders, een achtbaan-imitatie en smurfen. Zoveel leuke ‘dingen’ gezien.

‘Ons’ Poelgilderdam doet echt niet onder voor carnaval in het zuiden van het land. Even leuk, even hilarisch en even zoveel inzet om mooie karren te bouwen! Donderdag in de krant een pagina met foto’s, die zeggen in dit geval meer dan woorden. Hiervoor heeft Meerbode-fotograaf Kick Spaargaren zich volledig in het feestgedruis gestort, dus gegarandeerd een ‘breed beeld’ van de carnaval in Poelgilderdam!

Foto: www.kicksfotos.nl