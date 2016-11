Warme jacks voor MD6 Qui Vive

Aalsmeer/De Kwakel - De gezellige groep meiden die samen de MD6 van hockeyvereniging Qui Vive vormt is door één van hun coaches in mooie warme jacks gestoken. Het bedrijf van Laurens Mennens, HetNieuweTelefoneren.nl vond het een goed idee als de meiden er bij een thuis- of uitwedstrijd allemaal hetzelfde uit zouden zien. Derhalve besloot hij ze te voorzien van mooie navy softshell jacks met daarop onder andere de namen van de meiden. Het team, dat wordt gevormd door Sophie Ammerlaan, Lauren Andelbeek, Annabel Brozius, Esmée Cornelisse, Yasmina Ellermeijer, Jacky de Groot, Madeleine Krook, Jada Mennens, Linde van der Meulen, Juliette Poort, Lente Teerhuis, Circe Troost, Kim Vlek en Senna de Winter, speelt in de herfstcompetitie in de 4e klasse en staan nu vierde in hun poule. De meiden kijken uit naar de rest van de herfstcompetitie en hebben ook heel veel zin in de komende zaalcompetitie.