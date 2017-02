Warm welkom bij Tennisvereniging

Kudelstaart – Tennisvereniging Kudelstaart (TVK) heet nieuwe leden van harte welkom. Na jarenlang een ledenstop te hebben gekend, is het in 2017 weer mogelijk om lid te worden van de vereniging. TVK is een vereniging met een recreatief karakter. Door dit recreatieve karakter en het feit dat de vereniging afhankelijk is van vrijwilligers, is er een grote betrokkenheid van leden binnen de club. Niet voor niets dat TVK haar contributie zeer aantrekkelijk kan houden. Sterker nog: TVK kent de laagste contributie van de omtrek. Onlangs heeft een team van enthousiaste vrijwilligers het clubgebouw opgeknapt, zodat deze weer voldoet aan de laatste eisen. En het een heerlijk plek is om zowel voor als na een sportief rondje tennis gezellig samen te zijn. Dankzij de vrijwillige inzet kent TVK ook lage consumptieprijzen. Tennisleraren Wim Hulsbos en Mark Pothuizen zorgen er met hun lessen voor dat iedereen ‘goed beslagen’ op de baan kan staan. De tennisvereniging heeft de beschikking over 7 kunstgrasbanen, waar het hele jaar door op gespeeld kan worden als de weeromstandigheden dit toelaten. Meer weten? Kijk dan snel op de website van TVK via de link: www.tvkudelstaart.nl.