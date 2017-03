Wapens uit de oertijd in het Bos

Amstelland – Welkom in de oertijd op zondagmiddag 19 maart om 12.00, 13.30 of 15.00 uur in het Amsterdamse Bos! In de oertijd hadden mensen wapens nodig om op jacht te gaan. Tijdens een workshop mogen kinderen zelf een pijl en boog, een speer en een katapult maken.

Deze activiteit is geschikt voor kinderen van 6 tot 12 jaar en ouders/begeleiders. Start is bij de Boswinkel en de duur is een uur. Kosten 5 euro per kind en 2,50 euro per ouder.

Aanmelden en informatie via 020-5456100, de website www.amsterdamsebos.nl of opgeven in De Boswinkel aan de Bosbaanweg 5, geopend van dinsdag tot en met zondag tussen 10.00 en 17.00 uur.