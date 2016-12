Wandelen in de Middelpolder

Amstelveen – Er is geen polder in Amstelveen die zo afwisselend is als de Middelpolder. Het begint bij de Kalfjeslaan met het Noord-Hollandpad, het golfcircuit en de sportvelden. Na de Kostverlorenweg een duik in het diepe met zicht op een brede rietkraag waar het ’s zomers en ’s winters goed toeven is voor allerlei soorten vogels. Dan rechts de waterzuivering met daarachter bos, rechtdoor het onverveende Bovenland en weer daarachter het gedraineerde Bankrasmeer. Dat alles geflankeerd door de Amstel.

Een magische plek waar geschiedenis en natuur samenkomen. De gidsen van de IVN nemen u graag mee en laten u deze bijzondere polder zien. Zondag 8 januari om 10.00 uur verzamelen op de Jeanne d’Arclaan 8 (schooltuinen) te Amstelveen.