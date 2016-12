Waar woont deze zwarte kater?

Aalsmeer - Een bizar verhaal over een kat die zelf op zoek ging naar een baasje of misschien wel koos voor het zwerversbestaan. Alhoewel dit laatste onwaarschijnlijk is, het dier ziet er goed en verzorgd uit. Maar waar hoort hij dan thuis? Een onverwachts weerzien…

Mieke van Trigt uit de Begoniastraat: “Vijf jaar geleden hebben wij twee katten uit Amsterdam gehaald, omdat de eigenaars een nieuw huis voor ze zochten in verband met de allergie van hun dochter. De eerste nacht bij ons is de kater, Panter genaamd, weggelopen. We hebben niets meer van hem vernomen. Tot afgelopen dinsdag 13 december. We werden gebeld door de Dierenambulance dat ze hem gevonden hebben. De kat is nu bij ons, maar waarschijnlijk is er iemand naar hem op zoek, want hij ziet er goed uit. Hij is zwart met een wit vlekje. Wie o wie?”

Waar woont deze kater? De eigenaar kan contact opnemen met Mieke van Trigt via facebook. Mocht dit lastig zijn dan kan de krant gebeld worden, vraag naar de redactie.