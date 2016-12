Aalsmeer - Kat Simba wordt vermist! Hij is ontsnapt op woensdag 21 december (onderweg van de dierenarts) in de Hortensialaan, op de hoek met de Hadleystraat. Het is een stevige zwarte kat met witte borst en kin, witte buik en pootjes. Simba is een schrikachtige bange kat. Als u hem ziet, Corinthe Zekveld hoopt op een telefoontje: 06-3843 2827.