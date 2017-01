Waar is kater Ukkie?

Aalsmeer – Regelmatig wordt in de krant een oproep gedaan over een vermiste kat of poes. Soms wordt het dier gevonden en hier hoopt natuurlijk ieder baasje op. De kat of poes wordt bijna altijd gezien als lid van het gezin, een lief, eigenzinnig ‘kind’.

Sinds vandaag (donderdag 19 januari) wordt Ukkie vermist. Uk is een Britse langhaar, is grijs van kleur en heeft een dikke pluimstaart. Ukkie is pas acht maanden oud en is gechipt.

De kater woont op de Oude Spoordijk. Opvallend: Ukkie miauwt veel. Wie oh wie heeft hem gezien of heeft meer informatie? Zijn baasjes zijn intens verdrietig.

De telefoon hebben ze bij de hand: 06-28114804 of 0297-340345.