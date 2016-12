VZOD op 6e plek in zware 2e klasse

Kudelstaart – Voordat de korte rustperiode van de korfballers van VZOD/FIQAS kon aanbreken moest er eerst in Den Haag gespeeld worden tegen koploper Futura. VZOD 2 verloor in de wedstrijd vooraf tegen Futura 2 met 23-10. De veelzijdige ploeg van Futura degradeerde vorig jaar vanuit de eerste klasse. In deze wedstrijd lieten zij zien snel weer terug te willen naar een hoger niveau. Met 23-10 als uitslag was de winnaar van dit duel duidelijk.

Na het voorstellen van beide teams ging de wedstrijd al snel los. Arian Maat had zijn eerste basisplaats te pakken in het eerste. VZOD 1 ging voortvarend van start door twee goals te maken en zo gaf het aan graag te willen korfballen in de hal. Daarna stokten de Kudelstaartse aanvallen door te veel doelloze schoten waar de Hagenezen wel gemakkelijk de korf konden vinden. Na de 6-2 kon Josine Verburg haar tweede goal aanleggen om zo wat terug te doen. De rust werd ingegaan met een achterstand van 10-3. Inzet en spel waren voldoende, maar het afmaken van de kansen was zeker onvoldoende. Na de rust viel Alyssa te Riele in voor Josine Verburg en drukte gelijk haar stempel op de wedstrijd door de 12-4 van afstand te scoren. Daarna een periode waarin om en om werd gescoord. Chiel van Leeuwen met zijn befaamde ‘Chielie’ kon voor de tweede maal het doel treffen, later zal hij nog een strafworp scoren. Jessica Zijerveld was scherp in de afronding van haar vrije ballen en zo bleef VZOD in de tweede helft mondjesmaat mee scoren. Arian ‘Henkie’ Maat maakte een mooi afstandsschot op 17-7. Het hogere tempo van de Haagse paars/blauwe club was echter een brug te ver voor de blauw zwarten.

VZOD/FIQAS staat na de helft van de wedstrijden op een zesde plek op de tweede klasse. Onder VZOD staan de Dijkvogels en het Amsterdamse Triaz. VZOD is van plan dit zo te houden en omhoog te kijken naar de twee ploegen die boven VZOD staan met 6 punten. De competitie wordt hervat op zaterdag 7 januari om 15.30 uur in de Proosdijhal tegen Velocitas uit Leiderdorp. Een bekende tegenstander voor VZOD. Eerst geniet VZOD van de Kerst en de bijbehorende rust.

Foto: Arian ‘Henkie’ Maat (l) voor het eerst in de basis.