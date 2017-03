VVD grootste, verlies PvdA in Uithoorn

Uithoorn – De opkomst voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer was in Uithoorn heel goed, hoger dan het landelijke gemiddelde zelfs. Van de totaal 21,582 kiesgerechtigden kwam 84,3% naar de stembus. Heel wat meer dan in 2012, toen 78,7%.

De VVD is in Uithoorn de grootste partij gebleven, alhoewel de partij van Mark Rutte wel flink heeft moeten inleveren. Kreeg de fractie in 2012 nog 40,7% van de stemmen, woensdag 15 maart was dit 31,5%. Met kop en schouders de grootste partij, want op twee D66 met 12,7%, op de voet gevolgd door de PVV met 12,6%. D66 boekte forse winst, was 8,1% in 2012. De PVV steeg eveneens in populariteit, was 9,8%.

Het CDA blijft de vierde partij in Uithoorn, steeg zelfs met stip, van 6,2% naar 10%. Ook feest bij Groen Links, van 2% naar 7,5% in 2017. De SP bleef een nagenoeg gelijk aantal aanhangers houden, 6% tegen 6,2% in 2012.

De PvA heeft net als de landelijke trend behoorlijk in moeten leveren. Kreeg de partij van Asscher in 2012 nog 19,4% van de stemmen, nu slechts 5,4%. De 50+ partij wist meer kiezers te trekken, van 2,5% naar nu 4%. Net als de Partij van de Dieren, van 2,2% naar 3,3%, De Christen Unie bleek redelijk stabiel van 1,3% nu 1,6%. Nieuwkomers Denk en Forum voor Democratie hebben in Uithoorn lichte steun gekregen, resp. 1,1% en 2,2%.