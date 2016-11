VVD alsnog akkoord met gezondheidscentrum!

De huisvesting van de rooms katholieke basisschool Sint Jozef is niet meer toereikend en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarnaast zijn de huisartsen in Vinkeveen al jaren op zoek naar een nieuwe praktijkruimte. Deze artsen hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in aankoop van een deel van de Sint Jozef school om daar een nieuwe praktijk te gaan vestigen.

Een voorstel hiervoor is twee maanden geleden in de gemeenteraad teruggeven aan het College. Reden hiervoor was vooral ingegeven door een minimale onderbouwing van de verkoopprijs en daarnaast de zeer beperkte wijze waarop de marktconsultatie had plaatsgevonden. Ook voor de VVD was dit aanleiding om dit voorstel niet te kunnen steunen. Deze bezwaren zijn met het nieuwe voorstel dat op donderdag 24 november in de raad behandeld wordt, voor de VVD althans weggenomen. Er liggen meerdere offertes aan de verkoopprijs ten grondslag en daarnaast zorgen overige financiële maatregelen er voor dat ook de overige zorgen van de VVD zijn weggenomen.

Een mooi en nieuw gezondheidscentrum ligt op deze manier voor de inwoners van Vinkeveen binnen handbereik, daarnaast is dit initiatief een opsteker voor de kwaliteit van het onderwijs in deze gemeente,” zo laat de VVD via dit persbericht weten.