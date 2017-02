Vrouwendag in poptempel P60

Amstelveen – Op woensdag 8 maart is de jaarlijkse Internationale Vrouwendag. Heel Poptempel P60 wordt omgetoverd tot één groot vrouwenbolwerk. Alle activiteiten zijn gericht op de belangen van de vrouw.

Top advocaat Gabi van Driem is uitgenodigd door de Soroptimistclub Amstelveen. Zij geeft een lezing over seksuele intimidatie en huiselijk geweld. Gabi van Driem heeft een advocatenbureau die zich vooral richt op slachtoffers van (seksueel) geweld of discriminatie. Regelmatig kwam zij in de publiciteit wegens proefprocessen die zij voerde met ondersteuning van Rechtenvrouw. Van Driem hield zich onder meer bezig met de jurisprudentie op het straatverbod en met de gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Daarnaast vindt er een Krav Maga-workshop plaats, waarin bezoekers een voorproef krijgen op hoe zichzelf te verweren tegen geweld. Ook krijgen bezoekers een inkijk in het werk van een vrouwelijke rechercheur tijdens de opsporing van een zedendelinquent. Een beetje geluk brengt Francisca’s gelukscoaching en verder zijn er zang-, dans- en diverse culturele optredens. Er is ook een modeshow die wordt gehouden door een Afrikaanse powervrouw.

De Internationale Vrouwendag op woensdag 8 maart is vanaf 18.00 uur, zaal open om 17.00 uur, en de toegang is gratis. P60 is gehuisvest op het Stadsplein. Meer informatie op www.p60.nl.