Vrouwendag: Impuls voor bloemenexport

Aalsmeer – Internationale Vrouwendag op 8 maart is dit jaar een grotere impuls voor de export van bloemen en planten vanuit Nederland. Vooral in Oost-Europese bestemmingen is de viering een belangrijk geefmoment voor bloemen. Met het brede assortiment, de sterke logistiek en toegespitste service is de Nederlandse bloemen- en plantengroothandel goed in staat om aan de groeiende vraag te voldoen, zo stelt de VGB vast. Groothandelaren constateren dat de handelsstemming in de aanloop naar Internationale Vrouwendag goed is, al kan het definitieve oordeel over de resultaten pas na 8 maart worden vastgesteld. Na de exportplus van 12% in januari dit jaar blijkt uit de eerste gegevens van Floridata, dat de bloemen- en plantenexport registreert, een gematigder voortzetting in februari.

”We zien in de landen waar het economisch minder goed gaat wel een trend naar goedkopere bloemen”, stelt directeur Marius Dekker van DGI vast. Marco Vermeulen, directeur van OZ Export, bevestigt dit. ”Maar Vrouwendag blijft in met name de Oost-Europese landen een dag waar bloemen vanzelfsprekend zijn. Verder zien we dat afnemers naar alternatieve bronnen zoeken, uit andere landen dan Nederland of lokale productie. Dat geeft de internationale bloemenhandel extra dynamiek.” Kees van Rijn van Bart Kwiaty Polska, de in Polen gevestigde dochter van Van Duyvenvoorde Flowers & Plants: ”Vrouwendag is het beste van wat er uit de communistische periode is overgebleven in Oost-Europa.” Sinds de toetreding van Polen tot de EU in 2004 verviervoudigde de bloemen- en plantenexport vanuit Nederland bijna tot 188 miljoen. Naar Tsjechië bijvoorbeeld was er in dezelfde periode meer dan een verdubbeling tot 88 miljoen exportwaarde, zo blijkt uit de gegevens van Floridata.

Structureel grotere vraag

Naast de extra impuls door bloemendagen als Internationale Vrouwendag constateren Nederlandse groothandelaren in bloemen en planten dat de productie achterblijft bij de structureel grotere vraag. Dat leidt tot een hogere inkoopwaarde en in enkele segmenten tot een voorkeur voor een lager geprijsd assortiment. ”Door de breedte van ons aanbod is er voor ieder budget een volwaardig aanbod”, stellen Dekker en Vermeulen.

Na Vrouwendag op 8 maart is de Engelse Moederdag, dit jaar op 26 maart, de volgende extra belangrijke bloemendag voor de Nederlandse bloemen- en plantensector. Vorig jaar vielen beide dagen in dezelfde week. De spreiding is dit jaar beter meldt de VGB.