Vrolijke optredens Melomanie

Rijsenhout - Drumfanfare Melomanie uit Rijsenhout heeft vrijdag 11 november in eigen dorp de lampionnenoptocht tijdens Sint Maarten muzikaal begeleidt. Aan de start op de Werf stonden veel kinderen, veelal met een lampion, en ouders te wachten. Hier werd door de Drumfanfare stilstaand enkele nummers ten gehore gebracht. Vervolgens trok de optocht door de straten van Rijsenhout. Onder muzikale klanken van de drumfanfare werd het een vrolijk geheel.

Afgelopen zaterdag 19 november zijn Sinterklaas en zijn Pieten muzikaal binnengehaald in Rijsenhout. Waar het in de ochtend nog flink regende werd het droog op het moment dat Sinterklaas en zijn Pieten per boot aankwamen. De stoet onder leiding van de drumfanfare trok door de straten van Rijsenhout. Traditiegetrouw werd de drumfanfare muzikaal ondersteund door enkele muziekpieten. Na een gezellige rondgang eindigde de optocht bij Dorpshuis de Reede waar het feest nog even werd voortgezet. De muziekpieten zorgden in het dorpshuis voor de muzikale noten.

De drumfanfare gaat zich nu voorbereiden op de Kerstsamenzang die plaatsvindt op zondag 18 december op de Werf in Rijsenhout. Op de hoogte blijven: bezoek de website www.drumfanfaremelomanie.com of kom eens langs tijdens een repetitie op maandagavond in dorpshuis De Reede in de Schouwstraat.