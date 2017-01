Vrolijke kleuren in gemeentehuis

Aalsmeer – Woensdag 11 januari klonken er heerlijke fluittonen in het gemeentehuis. Docente dwarsfluit Judith Glasbeek en enkele van haar leerlingen zorgden voor een klein, maar fijn concert terwijl het publiek kon rondkijken om de schilderijen van de in Aalsmeer wonende Michael Glanz te bewonderen.

De oeuvre tentoonstelling laat de ontwikkeling zien van een kunstenaar die van kleur en precisie houdt. De geometrische abstracte vormen dwarrelen over elkaar heen zonder chaos. Dat is namelijk de kracht van het werk. De overzichtelijke chaos zorgt voor spanning, voor snelheid, maar ook voor contemplatie en je wordt er ongelooflijk vrolijk van. De tentoonstelling pas perfect bij dit jaargetijde. Je kunt de stormachtige buitenwereld gewoon even vergeten door je te laten opnemen in de technische wondere wereld van de kunstwerken. Zeker de laatste twee werken van Michaeal Glanz laten de kijker verdwalen in een geraffineerd kleuren- en lijnenspel.

Wethouder Jop Kluis gaf nog eens aan hoe goed kunst past in het gemeentehuis. Sterk van hem was dat hij niet de kunstenaar vroeg wat hij met zijn werk bedoelt. Het is aan de beschouwer om te zien wat hij wil zien. Kunst behoeft geen uitleg, het gaat de kunstenaar om de vrijheid van eigen interpretatie.

Zo af en toe maakt Michael een uitstapje en dat was verleden jaar door het maken van zijn Space of Fantasy balls. Wie de serie bij elkaar ziet hangen, ziet het heelal aan zich voorbij trekken. Door het werken met verschillende soorten verf krijgen de unieke ballen -niet 1 is hetzelfde – een eigen identiteit. Rechthoeken gecombineerd met een ronde vorm, je moet het maar bedenken en weten uit te voeren.

Curator Ingrid Koppeschaar was blij met zoveel publiek. Samen met de kunstenaar vormde zij een stralend duo, geheel passend bij de stijl van deze tentoonstelling. Kijk voor meer informatie op de website van kunstenaar Michaeal Glanz (www.michael-glanz-artist.nl). De expositie bezichtigen kan dagelijks tijdens de openingsturen van het gemeentehuis.

Janna van Zon

Foto: Michael Glanz ‘toverde’ een aantal kunstkasten in het Centrum, waaronder een naast het gemeentehuis aan de Van Cleeffkade. Voor ander werk van zijn hand kan het gemeentehuis binnen gestapt worden. Een aanrader deze expositie.