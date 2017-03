Vrijwilligers gezocht voor rolstoelfietsen

Aalsmeer – Het is lente en dat betekent dat er weer gefietst kan worden. Aalsmeer en omgeving heeft zoveel te bieden en met de fiets bereik je net plaatsen waar je wat minder vaak komt. Voor het rolstoelfietsen wordt gebruikt gemaakt van duofietsen en rolstoelfietsen. De fietsen zijn eigendom van Aalsmeerse zorgcentra.

Voor Rozenholm start het seizoen goed. Er is een mooie nieuwe fiets aangeschaft. Momenteel zijn er twaalf vrijwilligers die al heel wat inwoners op een mooie fietstocht hebben mogen begeleiden. Een tocht gaat veelal over 10 kilometer en duurt ongeveer 1 uur. Er wordt alleen bij goed weer gefietst. Als het weer het toelaat hopen de vrijwilligers en de gebruikers door te kunnen fietsen tot half oktober.

Het Rode Kruis Aalsmeer en Kudelstaart zoekt nog vrijwilligers die regelmatig een uurtje willen fietsen met een (elektrische) rolstoel/duofiets. De vrijwilligers mogen zelf aangeven welke dagen zij tijd hebben. Er wordt maandelijks een schema gemaakt. De vrijwilligers van het Rode Kruis fietsen voor de zorgcentra in de gemeente Aalsmeer in de maanden april tot oktober. Voor meer informatie kan gebeld of gemaild worden met coördinator Gerard de Vries via 0297-322205 of gerardireen@caiway.nl.