Vrijmarkt in Oost op Koningsdag!

Aalsmeer – Goed nieuws, de vrijmarkt komt weer terug in Aalsmeer Oost. Op Koningsdag, donderdag 27 april, rond buurthuis Het Middelpunt in de Wilhelminastraat. Van 8.00 tot 13.00 uur is de vrijmarkt en deze is uitsluitend voor kinderen. Handelaren mogen niet deelnemen en worden weggestuurd.

Het plein voor het buurthuis mag omgetoverd worden tot een echt marktplein vol met kleedjes, tafeltjes en oude lakens vol met speelgoed en andere mooie dingetjes.

Ga maar alvast sparen en vraag aan je ouders of ze de zolder of de schuur op willen ruimen… Hoe meer spulletjes in de verkoop, hoe hoger de opbrengst kan zijn voor je spaarpot!