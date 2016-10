Vrachtwagen rijdt tegen viaduct

Aalsmeer - Op dinsdag 4 oktober rond vier in de middag kreeg de politie een oproep te gaan naar de Burgemeester Kasteleinweg. Een vrachtwagen met oplegger was tegen het viaduct gereden. De shovel op de trailer was toch iets te hoog… Door de botsing is de lading van de oplegger gevallen en op de rijbaan terecht gekomen. De politie heeft de rijbaan afgezet om het wegdek schoon te maken. Er zijn ook stukjes steen van het viaduct afgebroken. Na een kleine twee uur was de klus geklaard en kon de weg weer geheel vrij gegeven worden. De afzetting zorgde voor een behoorlijke file op de Kasteleinweg en onder andere op de Van Cleeffkade en de Stommeerweg in het Centrum. Er zijn gelukkig geen gewonden gevallen.