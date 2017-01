Badhoevedorp – Op 31 januari speelt Mark met zijn ernstig meervoudig gehandicapte zoon Jasper de voorstelling ‘Ode aan Jasper’. Mantelzorg & Meer sponsort deze voorstelling en biedt gratis kaarten aan. ‘Ode aan Jasper’ is het verhaal van Mark, de vader van Jasper. Zoals iedere aanstaande ouder droomde ook Mark van een gezond kindje. Al snel na de geboorte spat deze droom in 1000 scherven uiteen. Jasper is ziek, een zeer ernstige vorm van epilepsie is de eerste diagnose. Jasper vecht voor zijn leven en Mark vecht met de scherven van zijn droom, dit lijkt in niets op het jonge gezinnetje dat hij zich had voorgesteld. Is hij hier wel tegen opgewassen, waar heeft hij dit aan verdiend?

Vluchten

Vluchten is geen optie, Jasper is er! En Mark is zijn vader! Hij gaat de reis met zijn ernstig meervoudig gehandicapte zoon aan. Ook al voelt hij zich er niet klaar voor. Gaandeweg ontdekt hij de onvoorwaardelijke liefde van én voor Jasper.

Verandering

Het verandert het leven van Mark volledig. Angst en verzet maken onderweg steeds meer plaats voor liefde en dankbaarheid. Mark deelt dit verhaal, sámen met Jasper in deze voorstelling. In verhalen, liedjes en beeld neemt Mark het publiek mee in zijn leven met Jasper. En Jasper laat zien hoe hij daar al die jaren zijn eigen unieke rol in heeft gespeeld. Op 6 januari 2016 werd Jasper 18. Deze voorstelling is het cadeau van Mark aan zijn bijzondere, wijze zoon.

Aanmelden

Aanmelden is verplicht kan alleen via info@mantelzorgenmeer.nl onder vermelding van ‘Ode aan Jasper’, uw naam en aantal kaarten (maximaal 4). Doe het snel want vol is vol.

Locatie: Dorpshuis Badhoevedorp, Snelliuslaan 35, Badhoevedorp. Tijd 14.00 uur, duurt ongeveer anderhalf uur.