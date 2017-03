Voorstel ‘Langebrug’ aangeboden aan Wethouder Schuurs

Regio – Als een van de initiatiefnemers van het plan “Langebrug Uithoorn” heeft het Dorpscomité De Hoef het plan en de tekening van de mogelijke ‘lange brug’ aangeboden aan wethouder Schuurs van De Ronde Venen. Het plan is al eerder aangeboden aan de gemeente Uithoorn, en binnenkort volgt de gemeente Nieuwkoop, waarbinnen de kern Vrouwenakker ligt die ook geconfronteerd wordt met de gevolgen van de Uithoornse plannen voor verkeersmaatregelen na de Irenebrug.

De initiatiefnemers menen dat dit alternatief een prima oplossing vormt; bestemmingsverkeer, landbouwverkeer, fietsers en voetgangers kunnen naar Uithoorn zonder om te rijden, en de Uithoornse burgers kunnen zonder enig verkeer tegen te komen lopen van en naar de winkels in het aaneengesloten dorpscentrum. Wethouder Schuurs liet weten het plan met grote belangstelling in ontvangst te nemen. Meer informatie op facebook: langebrug uithoorn . email: langebruguithoorn@gmail.com