Voorronde verkiezing Ondernemer/Starter

Aalsmeer - De voorronde van de verkiezing Ondernemer en Starter van het Jaar heeft gisteren, donderdag 15 september, plaats gevonden in The Beach. In de veilingzaal vonden de presentaties van de genomineerden plaats. “Het zit wel goed met ondernemend Aalsmeer”, zo zei wethouder Ad Verburg na afloop van de pitches. Het was warm in de zaal, maar hier werd op ingespeeld: Bij binnenkomst kregen alle bezoekers een flesje water. Geen rekening was gehouden met de mogelijkheid dat de microfoon er mee zou kunnen ophouden. Batterij leeg? In ieder werd de kick-off van Zaai afwisselend met en zonder microfoon gehouden. Voor het publiek op de bovenste rijen op de tribune lastig en regelmatig moeilijk te verstaan. Complimenten voor de sprekers, er werd geïmproviseerd en met luidere stem geprobeerd iedereen van informatie te voorzien.

Presentatie Zaai

De presentatie van Zaai was verkwikkend. Het is de mogelijkheid voor startende ondernemers om zich verder te ontwikkelen. “Kansen pakken, van elkaar leren en informatie delen. Heel waardevol”, aldus Anja de Die. Het Zaai-coachtraject biedt twintig startende ondernemers professionele coaching en masterclasses op het gebied van doelgericht en succesvol ondernemen. Interesse als ambitieuze en startende ondernemer in Aalsmeer? Op zoek naar nieuwe contacten en inspirerende verhalen? Aanmelden voor de masterclasses kan tot 28 september via www.zaaiaalsmeer.nl.

Starters

Genomineerd in de categorie Starters waren Solfly, Budget Broodjes, Zazen Yoga, de restaurants De Dorpshoek en Joseph aan de Poel, Green2B en Kicksfotos.nl. Helaas voor de huisfotograaf van de Nieuwe Meerbode (en onder andere van de feestweek en het internationaal vuurwerk festival) is Kick Spaargaren niet door naar de volgende ronde. Alom wel bewondering voor deze doener, die stevig aan de weg timmert om zich te kunnen settelen als zelfstandig fotograaf. Burgemeester Jeroen Nobel gaf voor de bekendmaking aan dat de bedrijfjes die niet door zijn niet in zak en as moeten gaan zitten. “Jullie krijgen allemaal een brief ter lering en vermaak. Een persoonlijk advies.” Door naar de laatste ronde zijn de restaurants De Dorpshoek en Joseph aan de Poel en Budget Broodjes Aalsmeer.

Ondernemers

Over de genomineerden in de categorie Ondernemer van het Jaar kon Nobel kort zijn. Allen zijn door. Afgevallen is Fitness Aalsmeer vanwege een wisseling in de organisatie, maar ‘strijden’ om de titel gaan restaurant Oh, Cor Millenaar Mercedes Benz, Bouquetnet, Loogman Tanken en Wassen (“Natuurlijk”, aldus Nobel) en Judith Keessen Fotografie, die overigens een hele leuke presentatie deed door al haar ‘concurrenten’ te betrekken in haar verhaal. “Eten bij restaurant Oh, er heen in een auto van Cor Millenaar, tanken bij Loogman, een boeketje mee van Bouquetnet en de pondjes er af trainen bij Fitness Aalsmeer.” De voorronde kende een goede belangstelling van publiek en is afgesloten rond half tien met een drankje buiten op het terras. Even afkoelen allemaal en het kon nog, prima weer! Op nu naar de verkiezingsavond in november.

Foto: Burgemeester Jeroen Nobel tijdens de bekendmaking in de veilingzaal in The Beach.