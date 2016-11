Voorpremière film ‘Fataal’ in Studio’s

Aalsmeer – Woensdag 2 november was de officiële voorpremière van ‘Fataal’ in Bioscoop Studio’s Aalsmeer. Jesse Bleekemolen (19) maakt met deze film over zinloos geweld zijn debuut als regisseur. Cast en crewleden, waaronder hoofdrolspeler Jeffrey Hamilton, waren voor de gelegenheid aanwezig voor een Meet & Greet sessie. Voor de opnames van ‘Fataal’ zijn diverse locaties in Studio’s Aalsmeer gebruikt. Zo is ‘Hoek van Holland’ het decor voor de nachtclub ‘Jaguars’. Dit maakte Studio’s Aalsmeer dan ook een toepasselijke locatie voor de voorpremière.

Voor de film begon, hield Jesse Bleekemolen een voorwoord over zijn eerste film. De productie van de film was een bijzondere gebeurtenis, want Bleekemolen was slechts 16 jaar oud toen hij begon. Zijn visie om het bewustzijn rondom zinloos geweld te vergroten en het verhaal achter de krantenkoppen te tonen werkte inspirerend. De cast- en crewleden hebben gedurende twee jaar belangeloos meegewerkt aan deze productie.

Bioscoopmanager Devon Schimmel, die tevens een kleine rol in de film uitoefende, is enthousiast over de voorpremière: “Ik heb de productie van ‘Fataal’ op de voet gevolgd; van opnames tot de film op het witte doek en de reacties van onze bezoekers zien. Het verhaal maakte duidelijk veel indruk. De Meet & Greet met de acteurs en afterparty met Charly Luske die onder andere de titelsong ‘Fly’ zong maakte deze avond compleet.” ‘Fataal’ is onder andere te zien in Bioscoop Studio’s Aalsmeer (zondag en woensdag om 18.45 uur) en wordt ingezet als lesmateriaal op middelbare scholen. Ook zal het filmscript de basis vormen voor de interactieve theatervoorstelling die vanaf seizoen 2017/2018 in theaters in heel Nederland te zien is.

Fataal

‘Fataal’ is gebaseerd op meerdere waar gebeurde verhalen over slachtoffers van zinloos geweld. De ambitieuze Milan opent met steun van zijn vriendin Sophie de dansclub ‘Jaguars’. Het blijkt een groot succes te worden tot op een vroege morgen Milan door drie mannen in elkaar geslagen wordt. Hij komt in het ziekenhuis terecht en hoort dat hij nooit meer kan lopen. Zijn wereld en die van zijn dierbaren stort in.

Over Jesse Bleekemolen

Dat Jesse Bleekemolen (19 jaar) is gemaakt voor de televisiewereld bleek al op zijn twaalfde leeftijd. Hij liep toen een snuffelstage bij Eyeworks. Vanaf dat moment was hij niet meer uit de film- en televisiewereld weg te denken. In 2014 richtte hij zijn eigen multi-media bedrijf ‘JSB productions’ op. De speelfilm ‘Fataal’ is dan ook de eerste productie van JSB. Het was overigens niet de eerste keer dat Bleekemolen aanwezig was in de theaterzaal van Studio’s Aalsmeer. Hij kende de omgeving nog door zijn vrijwilligerswerk bij het theater.