Voorlopige uitslag verkiezingen De Ronde Venen

De Ronde Venen – Volgens de voorlopige verkiezingsuitslag heeft de VVD in De Ronde Venen het meeste aantal stemmen gekregen tijdens de verkiezingen voor de Tweede Kamer. In totaal hebben 28.546 stemgerechtigde inwoners van De Ronde Venen hun stem uitgebracht. Dat is een opkomstpercentage van 86,5 procent. Dat percentage is hoger dan tijdens de vorige verkiezingen voor de Tweede Kamer, in 2012. Toen bracht 80,4 procent van de kiesgerechtigden zijn stem uit. In totaal konden 33 duizend inwoners hun stem uitbrengen.

De voorlopige uitslag is als volgt:

1: VVD- 44,75 % – 11.677 stemmen

2.PvdA – 14,82 % – 3.866 stemmen

3.PVV – 8,20 % – 2.134 stemmen

4.SP – 4,35 % – 1.136 stemmen

5.CDA – 9,09 % – 2.371 stemmen

6.D66 – 8,26 % – 2.151 stemmen

7.ChristenUnie – 2,85 % – 744 stemmen

8.GroenLinks – 1,84 %- 479 stemmen

9.SGP – 1,48 % – 387 stemmen

10.Partij voor de Dieren – 1,49 % – 388

11. 50 Plus – 1.9% – 499 stemmen

12.OndernemersPartij 59 stemmen

VNL 128 stemmen, Denk 207 stemmen, Nieuwe Wegen 35 stemmen, Forum voor Democratie 612 stemmen, De Burger Beweging 11 stemmen, Vrijzinnige Partij 6 stemmen, GeenPeil 9 stemmen, Piratenpartij 80 stemmen, Artikel 1 19 stemmen, Niet stemmers 13 stemmen, Libertarische partij 6 stemmen, Jezus Leeft 7 stemmen, Stem NL 0 stemmen, Mens en Spirit 46 stemmen en Overige stemmen 68.