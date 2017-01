Voorleesmiddag met Lot uit Sesamstraat

Lot Lohr en Ton Meijer lezen voor

Tijdens de Nationale Voorleesdagen

Aalsmeer – Op 25 januari starten de Nationale Voorleesdagen. Doel van deze actie is het promoten van voorlezen aan jonge kinderen, zowel thuis als in de opvang, op school en in de bibliotheek. Daarom heeft de bibliotheek Amstelland twee rasechte voorlezers uitgenodigd; Lot Lohr uit Sesamstraat en Ton Meijer schrijver van onder andere De kleine walvis, het prentenboek van het jaar 2017. Lot Lohr leest op zaterdag 28 januari voor uit dit prentenboek in bibliotheek Aalsmeer voor kinderen van 2 tot 5 jaar. Wie kent haar niet? Al 29 jaar woont Lot in de bekendste straat van Nederland en kleurt daar met haar gezellige aanwezigheid de straat altijd een beetje mooier. Lot is ook gek op woorden! Woorden, woorden, woorden. Woorden vertellen verhalen: mooie, enge, grappige en zielige verhalen die je kan voorlezen. En dat komt ze heel graag doen. Grijp je kans en kruip lekker bij Lot voor een verhaal.

Op zondag 5 februari speelt Ton Meijer ‘De kleine walvis’ in bibliotheek Amstelveen Stadsplein voor kinderen van 2 tot 7 jaar. Kom kijken, luisteren en meezingen. Dit jaar is het een voorstelling over eenzaamheid, vriendschap en afscheid. Hij speelt, vertelt en zingt het verhaal van De kleine walvis. Tot slot zingt iedereen de blues, want wie voelt zich niet ook weleens een beetje alleen? Samen kom je er wel doorheen.

Lot Lohr leest op zaterdag 28 januari van 15.30 tot 16.15 uur voor in bibliotheek Aalsmeer. Ton Meijer speelt op zondag 5 februari van 11.00 tot 11.45 uur in bibliotheek Stadsplein. Voor beide voorstellingen geldt een toegangprijs in de voorverkoop van 5,50 euro en voor bibliotheekleden 4,50 euro. Per voorstelling mag één van de (groot)ouders gratis mee.