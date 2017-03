Voorleesexpress zoekt vrijwilligers

Aalsmeer – Al meerdere jaren is De Voorleesexpress actief in Uithoorn. Vrijwilligers hebben bij tientallen gezinnen voorgelezen, om zo onder andere het taalniveau van kinderen en vaak ook hun ouders te verhogen. Ook dit jaar hoopt De Voorleesexpress weer veel kinderen en ouders te enthousiasmeren voor (interactief) voorlezen, boeken en verhalen. Dit jaar start men ook in Aalsmeer en Amstelveen. Op dit moment is De Voorleesexpress dringend op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die als voorlezer of coördinator aan de slag willen gaan. Als voorlezer van de VoorleesExpress Amstelland ga je wekelijks voorlezen bij een gezin in Uithoorn, Amstelveen of Aalsmeer, elke week op een vaste avond. Er wordt naar gestreefd om het voorleesritueel bij een gezin te introduceren en de ouders de handvatten te geven om het na verloop van tijd zelf over te nemen. Je werkt als voorlezer vrijwillig. Ter voorbereiding krijg je een training Interactief Voorlezen. Gedurende het seizoen word je goed begeleid om ervoor te zorgen dat het voorlezen voor iedereen een leuke en leerzame ervaring is! Naast voorlezers is men ook op zoek naar coördinatoren. Als coördinator begeleid je vijf voorlezers en hun gezinnen. Je brengt samen met de voorlezer drie keer een bezoek aan het gezin. Daarnaast organiseer je samen met de projectleider voorlezersbijeenkomsten. Enthousiast geworden? Neem dan voor meer informatie contact op via amstelland@voorleesexpress.nl of bel 06-36380224