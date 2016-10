Voorkom inbraak en oplichting

Amstelland - Senioren voelen zich relatief vaak onveilig. Misschien niet verwonderlijk, aangezien er regelmatig berichten in de krant verschijnen over ouderen die het slachtoffer zijn geworden van criminaliteit. Toch is er volgens Lilian Tieman van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid geen grote reden tot bezorgdheid. “Politiecijfers geven aan dat senioren juist minder vaak slachtoffer zijn dan andere leeftijdsgroepen. Maar preventieve maatregelen nemen, kan zeker geen kwaad.”

De laatste jaren staan senioren die het slachtoffer worden van woninginbraak, straatroof of een babbeltruc volgens Tieman volop in de belangstelling. “Daardoor kan de indruk ontstaan dat het voor ouderen erg onveilig is in Nederland. Dit klopt echter niet met de werkelijkheid. Maar het is natuurlijk altijd verstandig om voorzichtig te zijn. Elk geval van criminaliteit is er een te veel! Gelukkig kunt u zelf een hoop doen om uw veiligheid te vergroten.”

Inbrekers op bezoek

Tieman noemt het voorkomen van een inbraak als voorbeeld. “Hoe moeilijker u het de inbreker maakt, hoe eerder hij zijn poging staakt. Zorg dus voor goed hang- en sluitwerk en draai de deur altijd op slot, ook als u maar even weggaat. Want zelfs de beste sloten hebben weinig effect als ze niet goed worden gebruikt. Zorg ook dat waardevolle spullen uit het zicht liggen. Telefoons, tablets en portemonnees in de vensterbank vormen een uitnodiging om in te breken.”

Oplichters aan de deur

Een ander misdrijf waar regelmatig ouderen bij zijn betrokken zijn de zogenaamde babbeltrucs. Dit zijn smoesjes die oplichters gebruiken om bij mensen binnen te komen. “Ze zeggen bijvoorbeeld dat ze de meterstand komen opnemen. Eenmaal binnen stelen zij geld en andere waardevolle bezittingen. “Hoe betrouwbaar onbekenden aan de deur ook ogen, laat ze niet zomaar binnen”, waarschuwt Tieman. “Medewerkers van banken, verzekeringsmaatschappijen, zorginstellingen en dergelijke komen nooit zonder afspraak langs. Vraag hen later terug te komen en bel naar de instantie om hun verzoek te controleren. En geef vooral nooit uw pinpas of pincode af. Ook medewerkers van een bank en de politie vragen daar nooit naar.”

Zakkenrollers en straatrovers

Babbeltrucs kunnen ook buiten de woning plaatsvinden. Bijvoorbeeld bij een pinautomaat of in de supermarkt, waar iemand ongemerkt over uw schouder meekijkt om uw pincode te achterhalen. “Zijn ‘collega’ leidt het slachtoffer daarna met een smoes af waardoor ze ook de pinpas kunnen stelen. Vraag mensen die achter u staan gerust om gepaste afstand te nemen en zorg dat u met uw hand het zicht belemmert als u uw pincode intoetst”, adviseert Tieman.

De straat is ook het domein van zakkenrollers en straatrovers. “Vooral smartphones, zijn bij deze criminelen erg gewild”, vertelt Tieman. Houd deze en andere waardevolle spullen uit het zicht. Bewaar ze niet in de achterzak of in de tas van de rollator. Een binnenzak of een halstasje zijn veel veiliger. Gebruik bij voorkeur een tas met een rits, houd eventuele voorvakken aan de kant van uw lichaam. Draag uw schoudertas met het hengsel dwars over de borst”, somt ze op. Daarnaast wijst Tieman erop dat het altijd verstandig is om de tas op schoot of naast u in de stoel te leggen, in plaats van op de grond.

Kijk voor meer maatregelen die de kans op een inbraak, babbeltruc of straatroof verkleinen op de website van het Politiekeurmerk Veilig Wonen: www.politiekeurmerk.nl.